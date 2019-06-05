Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Как сообщает издание, американцы успели отбежать в сторону и с безопасного расстояния наблюдали, как рептилия поедает угощения. Аллигатор начал с куска сыра, затем проглотил колбасу салями, половину арбуза и почти полкило винограда. После этого он перешел на гуакамоле и употребил сначала содержимое большой миски, а потом и саму миску. Это, по словам Форте, было хуже всего.