Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Возлюбленные из Флориды (США) Тейлор Форте и Тревор Уолтерс устроили прощальный пикник на озере Элис: парень в скором времени должен отправиться на службу в морской пехоте. Однако их отдых прервал голодный аллигатор, который съел всю еду. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на New York Post.
Как сообщает издание, американцы успели отбежать в сторону и с безопасного расстояния наблюдали, как рептилия поедает угощения. Аллигатор начал с куска сыра, затем проглотил колбасу салями, половину арбуза и почти полкило винограда. После этого он перешел на гуакамоле и употребил сначала содержимое большой миски, а потом и саму миску. Это, по словам Форте, было хуже всего.
Жених попытался прогнать аллигатора. Он расставил в стороны руки, чтобы казаться крупнее, и принялся издавать громкие звуки. В результате рептилия прекратила трапезу и уползла в озеро.
К слову, в мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.