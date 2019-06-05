Ср, 5.06.2019
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На съемках бондианы произошел взрыв, есть пострадавший

Daniel Craig James Bondina 2008. aasta filmis «Quantum of Solace»

ФОТО: Rights Managed / Danjaq / Ronald Grant Archive /Scanpix

Контролируемый взрыв на съёмках 25-го фильма о Джеймсе Бонде испортил декорации и ранил члена съёмочной группы. Об этом говорится в официальном твиттере картины.

— Во время съемок контролируемого взрыва на площадке 25-го "Бонда" в студии Pinewood были повреждены декорации. На площадке никто не пострадал, однако один из членов съёмочной группы получил лёгкое ранение, — поясняется в сообщении.

Ранее стало известно, что британский актёр Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съемок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.

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