На съемках бондианы произошел взрыв, есть пострадавший

Контролируемый взрыв на съёмках 25-го фильма о Джеймсе Бонде испортил декорации и ранил члена съёмочной группы. Об этом говорится в официальном твиттере картины.
— Во время съемок контролируемого взрыва на площадке 25-го "Бонда" в студии Pinewood были повреждены декорации. На площадке никто не пострадал, однако один из членов съёмочной группы получил лёгкое ранение, — поясняется в сообщении.
Ранее стало известно, что британский актёр Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съемок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.