Обошла Мадонну: названа самая богатая певица в мире

Ее состояние оценили в 600 млн долларов, что позволило звезде обойти саму Мадонну (570 млн долларов), Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).

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Еще в ноябре прошлого года Рианна занимала седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира. Меньше, чем за год ей удалось заработать 37,5 млн долларов. Основную часть дохода ей теперь приносит недавнее сотрудничество с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton, вместе с которой знаменитость выпустила эпатажную коллекцию одежды.