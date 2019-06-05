Обошла Мадонну: названа самая богатая певица в мире

Самой богатой певицей в мире по версии журнала Forbes стала популярная американская артистка Рианна.
Ее состояние оценили в 600 млн долларов, что позволило звезде обойти саму Мадонну (570 млн долларов), Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).
Еще в ноябре прошлого года Рианна занимала седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира. Меньше, чем за год ей удалось заработать 37,5 млн долларов. Основную часть дохода ей теперь приносит недавнее сотрудничество с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton, вместе с которой знаменитость выпустила эпатажную коллекцию одежды.
Кроме того, Рианне принадлежит косметическая марка Fenty Beauty. По данным Forbes, 15% компании принадлежат певице, 50% – LVMH.достиг почти 500 миллионов евро с продаж на конец 2018 года. Помимо этого, голливудская звезда занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty.