Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив. Слухи о переменах в группе ходили с тех пор, как артистка забеременела. Несколько дней назад Игорь Матвиенко и вовсе объявил кастинг на место солистки.

Савельева решила дать комментарий на волнующую всех тему. Она подчеркнула, что считает продюсера вторым папой, который дал всем «фабриканткам» путевку в жизнь. Также за время работы остальные участницы группы стали для Александры практически сестрами.

«Вчера на дне рождении подруги я наблюдала из зала, как работают девочки. Мы за эти годы сблизились еще больше, между нами нет недосказанности. Мы научились слушать и слышать друг друга. Мы изучили каждую интонацию и каждый взгляд так, что можем общаться без слов. Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет», — призналась звезда.

Саша не отрицает, что ей сложно прощаться с группой, которая так долго была важной частью ее биографии. Однако теперь главной миссией звезда считает материнство.

«Мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого я буду петь», — рассказала Савельева.

Александра поблагодарила не только Игоря Матвиенко, но и директора группы, авторов композиций и всех, кто поддерживал ее на этом сложном пути. Пока неизвестно, собирается ли Савельева начать сольную карьеру, когда ее малыш подрастет. Однако поклонники не сомневаются, что рано или поздно Саша снова вернется к музыке.