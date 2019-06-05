«Я - мужчина»: победительница «Битвы экстрасенсов» шокировала откровенным признанием

На своей страничке в Instagram Джулия опубликовала пост, в котором рассказала о своем тяжелом заболевании.

«Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда.

3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса», - написала Ванг, говоря о себе в мужском роде.

При этом Джулия отметила, что не является трансгендером и не делала пластических операций.

«Я пошел на шоу ради своего любимого», - призналась она.

Синдром Морриса - врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

Кроме того, Ванг призналась, что образ сексуальной блондинки в экстравагантных нарядах был придуман для нее продюсерами шоу. В обычной жизни она совсем другой человек, у нее нет никаких способностей и она никогда никому не помогала.