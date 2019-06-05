Бари Алибасов попал в реанимацию, отравившись жидкостью для промывки труб

Российский музыкант и продюсер 71-летний Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб, сотрудники экстренных служб Москвы оказывают ему помощь. Об этом пишет «КП» со ссылкой на заявление помощника артиста Сергея Моцаря.

«Бари Каримович случайно, думая, что это вода, выпил из стакана какие-то химикаты, которыми собирались что-то чистить. Сейчас с ним все нормально, к нему домой приехали врачи, которые промывают желудок», — заявил Моцарь.

В результате артист «получил сильнейший ожог пищевода». В настоящее время сложно судить о степени полученных Алибасовым травм, однако медики дают положительный прогноз. Артист госпитализирован в токсикологию НИИ им. Склифосовского.

Сын Алибасова подтвердил телеканалу 360 информацию о госпитализации отца. По его словам, Бари перепутал сок с очистителем для труб. Родственник добавил, что здоровью артиста ничего не угрожает, но необходимо обследование.