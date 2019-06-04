Скандал на «Кинотавре»: Ирине Безруковой предложили самой оплатить поездку на фестиваль

Актрису считают завсегдатаем светских мероприятий: Ирина Безрукова постоянно бывает на премьерах российских фильмов, посещает ежегодный Московский международный кинофестиваль, является желанной гостьей на вечеринках. Поклонники отмечали, что когда Ирина была замужем за Сергеем Безруковым, появление пары на ковровой дорожке становилось событием. Но сейчас артистка намерена проигнорировать «Кинотавр», который торжественно откроется в Сочи в это воскресенье, пишет StarHIT.

Безрукова поделилась, что еще в прошлом году организаторы фестиваля предложили ей самостоятельно оплатить все расходы, включая проезд и проживание в отеле, хотя раньше подобные траты брало на себя руководство «Кинотавра».

«Со сменой руководства и с уходом Олега Янковского и Марка Рудинштейна я ни разу не была на «Кинотавре». В прошлом году мне предложили съездить «за наличные». Оплатить перелет, проживание и аккредитацию. Но это пусть светские львицы и дамочки с Рублевки платят за возможность выйти на дорожку. Мне их в течение года хватает», — заявила актриса.

Артистка призналась, что скучает по временам, когда дебютантами фестиваля были звезды, популярные сейчас. Безруковой нравилось брать на мероприятия сына и знакомить ребенка с миром кино. «Помню «старый» формат, дебюты ныне известных артистов и режиссеров. Мы трижды ездили с моим сыном и на Детский «Кинотаврик» тоже. Помню взрослое поколение артистов: Любочку Полищук и многих других. Помню пьяного Депардье, приезд «Эммануэль», много хороших фильмов», — отметила Ирина.

Несмотря на категоричные высказывания, бывшая супруга Сергея Безрукова все же пожелала удачи коллегам, которые поедут на фестиваль. К слову, уже известно, кто будет оценивать работы режиссеров. Жюри возглавит Константин Хабенский, а компанию ему составят актриса Анна Чиповская, постановщик Резо Гигинеишвили и другие представители киноиндустрии.