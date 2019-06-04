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Инсайдер: отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк висят на волоске

TOPSHOT - Best Actor nominee for "A Star is Born" Bradley Cooper (L) and his wife Russian model Irina Shayk arrive for the 91st Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on February 24, 2019. (Photo by Mark RALSTON / AFP)

ФОТО: MARK RALSTON / AFP

Только поклонники 44-летнего Брэдли Купера и 33-летней Ирины Шейкобрадовались тому, что новости о расставании пары оказались слухами, как в западной прессе возникла новая волна разговоров об их разрыве, пишет Сплетник.

В издании Page Six (которое первым сообщило о расставании Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича) вышел материал о том, что отношения актера и модели висят на волоске.

Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске,

— сказал инсайдер.

По данным другого анонимного источника, Ирина угрожала актеру отобрать у него дочь в случае окончательного разрыва. По некоторым данным, модель уже проконсультировалась с юристом по поводу двухлетней дочери, чтобы грамотно использовать этот козырь. Высока вероятность, что судья не оставит маленькую Лею с актером, поскольку тот плохо справляется с обязанностями отца из-за своего напряженного графика.

Bradley Cooper koos abikaasa Irina Shayki ja tütre Lea De Seine Shayk Cooperiga.

ФОТО: Scanpix / Fernando Allende/Broadimage

Впервые о расставании звезд заговорили после выступления Купера со своей коллегой по фильму "Звезда родилась" (A Star Is Born) Леди Гагой на "Оскаре" в феврале. Все, кто видел их совместный номер, были уверены, что между Брэдли и Леди Гагой пробежала искра. Однако певица рассказала в эфире шоу Джимми Киммела, что не стоит доверять сплетням в соцсетях.

Люди увидели любовь, а именно этого мы и добивались. Shallow — песня о любви, а "Звезда родилась" — любовная история, поэтому для нас было важно, чтобы между нами была связь. Когда вы поете песни о любви, люди хотят эту любовь почувствовать,

— объяснила звезда.

Впрочем, на этом слухи не закончились. В октябре прошлого года источник сообщил, что Шейк и Купер несчастны вместе:

У них разные интересы. Он не пьет и увлекается духовным развитием. Она любит светскую жизнь. На тусовках они не выглядят счастливыми, даже не разговаривают друг с другом. 

Звезды, которые вместе уже четыре года, никак не комментируют эту информацию. Недавно Купер поведал, как его жизнь изменило появление дочки Леи. Актер признался, что отцовство полностью перевернуло его жизнь.

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