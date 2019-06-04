Инсайдер: отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк висят на волоске

В издании Page Six (которое первым сообщило о расставании Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича) вышел материал о том, что отношения актера и модели висят на волоске.

Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске,

— сказал инсайдер.

По данным другого анонимного источника, Ирина угрожала актеру отобрать у него дочь в случае окончательного разрыва. По некоторым данным, модель уже проконсультировалась с юристом по поводу двухлетней дочери, чтобы грамотно использовать этот козырь. Высока вероятность, что судья не оставит маленькую Лею с актером, поскольку тот плохо справляется с обязанностями отца из-за своего напряженного графика.

Bradley Cooper koos abikaasa Irina Shayki ja tütre Lea De Seine Shayk Cooperiga. ФОТО: Scanpix / Fernando Allende/Broadimage

Впервые о расставании звезд заговорили после выступления Купера со своей коллегой по фильму "Звезда родилась" (A Star Is Born) Леди Гагой на "Оскаре" в феврале. Все, кто видел их совместный номер, были уверены, что между Брэдли и Леди Гагой пробежала искра. Однако певица рассказала в эфире шоу Джимми Киммела, что не стоит доверять сплетням в соцсетях.

Люди увидели любовь, а именно этого мы и добивались. Shallow — песня о любви, а "Звезда родилась" — любовная история, поэтому для нас было важно, чтобы между нами была связь. Когда вы поете песни о любви, люди хотят эту любовь почувствовать,

— объяснила звезда.

Впрочем, на этом слухи не закончились. В октябре прошлого года источник сообщил, что Шейк и Купер несчастны вместе:

У них разные интересы. Он не пьет и увлекается духовным развитием. Она любит светскую жизнь. На тусовках они не выглядят счастливыми, даже не разговаривают друг с другом.