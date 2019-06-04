Forbes назвал первого рэпера-миллиардера

Отмечается, что наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber.

Кроме того, по 100 миллионов долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.

Джей Зи также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.

Напомним, в 2018 году Forbes уже называл Джей Зи самым высокооплачиваемым рэпером года.