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Forbes назвал первого рэпера-миллиардера

Forbes

ФОТО: SIPA/

Известный американский исполнитель Джей Зи (Jay Z), состояние которого достигло одного миллиарда долларов, сообщает Сегодня со ссылкой на журнал Forbes.

Отмечается, что наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber.

Кроме того, по 100 миллионов долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.

Джей Зи также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.

Напомним, в 2018 году Forbes уже называл Джей Зи самым высокооплачиваемым рэпером года.

Jay-Z.

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

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