Это точно! Шесть самых скрытных знаков Зодиака

Все люди разные: одни общительные и открытые, а из других слова не вытянешь. Но ведь нет ничего плохого в том, что человек молчалив, закрыт и неразговорчив. Возможно, он просто не считает нужным откровенничать с тем, кого плохо знает, и кому нет оснований доверять. А вообще, скрытность — это черта характера, обусловленная влиянием на человека небесных тел, пишет Клубер.
Вам ведь приходилось замечать, что представители одних знаков Зодиака веселые, жизнерадостные и всегда готовые к диалогу, тогда как другие очень тяжело идут на контакт. Интересно, какие знаки Зодиака считаются самыми скрытными?
Рак
Рак считается одним из самых закрытых знаков. Этот человек доверяет только самым близким людям, тем, кого знает с самого детства, и кого не раз проверял в трудных ситуациях. Со всеми остальными этот человек держится отстраненно и не пускает в свой мир.
Скрытность Раков объясняется довольно просто: не каждый человек способен понять душевную организацию личностей данного знака. А непонимание ставит крест на сближении и откровенности со стороны Рака. Отметим также тот факт, что «дети Луны» иначе воспринимают окружающий мир. Если для большинства людей жизнь – это веселое приключение, которое постоянно дарит новые и интересные эмоции, то для Рака жизнь – крайне опасный период, сопряженный с множеством переживаний и требующий от этого человека большой ответственности. Очевидно, что в таком состоянии «дитя Луны» предпочитает осторожничать и не болтать лишнего.
Скорпион
Скорпионы – сильные духом личности, которые не привыкли показывать свои слабости и выставлять эмоции напоказ. В любой ситуации они собранные, сосредоточенные, с дежурной напускной улыбкой. Скорпионы точно знают, что на публике стоит держать себя в руках, но при этом зорко следить за собеседниками, чтобы впоследствии сделать правильные выводы в их отношении.
Однако и с близкими людьми Скорпион ведет себя не скрытно. Причем тайны представителя данного знака чаще всего связаны с интимными приключениями. Дело в том, что подопечными Марса движет сексуальная энергия, а потому эти люди просто не могут прожить без флирта и измен. Но Скорпион настолько скрытен и так хорошо умеет заметать следы, что вывести его на чистую воду практически невозможно. Даже спустя годы этот человек не признается в измене, оставаясь верным своим принципам.
Козерог
Многие люди отмечают замкнутость и неразговорчивость Козерога. Но для этих качеств у личностей данного знака есть все основания. Во-первых, Козероги основательные и рассудительные люди. Они точно знают что слово – не воробей, а значит, сболтнув лишнего, могут жестоко пожалеть об этом. А во-вторых, за напускной сдержанностью, уверенностью и рассудительностью Козероги скрывают ранимую душу, и очень боятся, что кто-то разгадает их секрет. Подопечные Сатурна боятся растерять свой авторитет, опасаются, что их перестанут воспринимать как лидеров и к ним перестанут прислушиваться. Скрытность же добавляет им суровой деловитости.
Помимо прочего, сдержанность необходима Козерогам для того, чтобы они сами не раскисли. Личности данного знака уверены, что, начав откровенничать со всеми вокруг и жаловаться на судьбу, можно растерять весь пыл на пути к достижению своих целей.
Стрелец
Стрельцов принято считать весельчаками и балагурами, «своими в доску» людьми, которым можно доверять. Но если приглядеться, Стрельцы не те, за кого себя выдают! Это очень хитрые личности, которые везде ищут выгоду, а потому пытаются втереться в доверие к каждому человеку, который им сколь-нибудь интересен. В то же время от самого Стрельца никогда нельзя добиться правды. Он умело уходит от прямых ответов и намеренно вводит собеседника в заблуждение, лишь бы не делиться с ним ценной информацией.
На самом деле, что творится в голове у Стрельца, не знают даже самые близкие люди. Представитель данного знака обладает невероятным обаянием, благодаря чему неплохо вуалирует собственную скрытность. В то же время эти люди без особых усилий могут столкнуть лбами друзей и рассорить дружный коллектив по одним им известной прихоти. И что толкает Стрельцов на те, или иные действия, не узнает никто.
Дева
Личностей данного знака отличает завидная скрытность. Особенно явно это проявляется в минуты радости или скорби, ведь в такие моменты лицо Девы обычно не выражает никаких эмоций, оставаясь безучастным. По этой причине многие считают Дев черствыми и бесчувственными, хотя на самом деле душу этого человека просто раздирают эмоции. Вдали от всех подопечные Венеры дадут волю своим эмоциям – будут прыгать по дому от радости или рыдать в подушку, но на людях ни один мускул не дрогнет на лице у этого человека. И в этом отличительная особенность всех Дев. Что интересно, данному поведению не стоит искать объяснений. Это просто черта характера.
К слову, скрытность Дев просматривается и в процессе общения. Эти люди редко бывают искренними. В диалоге с Девой всегда присутствует тайный смысл, позволяющий этому человеку скрыть собственные чувства или наоборот, разузнать то, что задумал собеседник.
Рыбы
Рыбы — один из наиболее скрытных и недоступных для понимания знаков Зодиака. И это притом, что подопечные Нептуна любят откровения и падки на задушевные разговоры. Просто их внутренний мир кардинально отличается от мира других людей, а потому собеседники нередко считают Рыб личностями, живущими в собственных фантазиях. Отчасти это действительно так, и представители данного знака этого даже не скрывают. Просто, если найдется человек, который поверит в Рыб, и поддержит их начинания, оказав силовую, информационную и материальную поддержку, Рыбы могут превратить свои фантазии в реальность. Поэтому данная особенность, скорее, не скрытность, а банальное непонимание и неверие в возможности Рыб.
Но Рыбы могут быть и скрытными. Личностей данного знака называют «целителями душ», а все потому, что окружающие люди видят в Рыбах человека, которому можно открыть душу и доверить свои самые сокровенные тайны. В итоге, подопечные Нептуна становятся хранителями чужих секретов, а разглашать чужие тайны не в их характере, что просто заставляет их быть скрытными.