Это точно! Шесть самых скрытных знаков Зодиака

Стрелец

Стрельцов принято считать весельчаками и балагурами, «своими в доску» людьми, которым можно доверять. Но если приглядеться, Стрельцы не те, за кого себя выдают! Это очень хитрые личности, которые везде ищут выгоду, а потому пытаются втереться в доверие к каждому человеку, который им сколь-нибудь интересен. В то же время от самого Стрельца никогда нельзя добиться правды. Он умело уходит от прямых ответов и намеренно вводит собеседника в заблуждение, лишь бы не делиться с ним ценной информацией.

На самом деле, что творится в голове у Стрельца, не знают даже самые близкие люди. Представитель данного знака обладает невероятным обаянием, благодаря чему неплохо вуалирует собственную скрытность. В то же время эти люди без особых усилий могут столкнуть лбами друзей и рассорить дружный коллектив по одним им известной прихоти. И что толкает Стрельцов на те, или иные действия, не узнает никто.

Дева

Личностей данного знака отличает завидная скрытность. Особенно явно это проявляется в минуты радости или скорби, ведь в такие моменты лицо Девы обычно не выражает никаких эмоций, оставаясь безучастным. По этой причине многие считают Дев черствыми и бесчувственными, хотя на самом деле душу этого человека просто раздирают эмоции. Вдали от всех подопечные Венеры дадут волю своим эмоциям – будут прыгать по дому от радости или рыдать в подушку, но на людях ни один мускул не дрогнет на лице у этого человека. И в этом отличительная особенность всех Дев. Что интересно, данному поведению не стоит искать объяснений. Это просто черта характера.

К слову, скрытность Дев просматривается и в процессе общения. Эти люди редко бывают искренними. В диалоге с Девой всегда присутствует тайный смысл, позволяющий этому человеку скрыть собственные чувства или наоборот, разузнать то, что задумал собеседник.

Рыбы

Рыбы — один из наиболее скрытных и недоступных для понимания знаков Зодиака. И это притом, что подопечные Нептуна любят откровения и падки на задушевные разговоры. Просто их внутренний мир кардинально отличается от мира других людей, а потому собеседники нередко считают Рыб личностями, живущими в собственных фантазиях. Отчасти это действительно так, и представители данного знака этого даже не скрывают. Просто, если найдется человек, который поверит в Рыб, и поддержит их начинания, оказав силовую, информационную и материальную поддержку, Рыбы могут превратить свои фантазии в реальность. Поэтому данная особенность, скорее, не скрытность, а банальное непонимание и неверие в возможности Рыб.