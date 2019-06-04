Анджелине Джоли — 44! Пять очень странных фактов об имениннице

Анджелина Джоли – не только одна из самых знаменитых и востребованных актрис Голливуда, но еще и кинорежиссер, сценарист, мать шестерых детей и посол доброй воли ООН. Сегодня, 4 июня, ей исполняется 44 года.

По такому случаю "Сегодня" решили сделать подборку самых необычных и странных фактов об имениннице:

1. Пыталась заказать собственное убийство

Анджелина Джоли известна всем не только своим талантом, но и довольно развязным, неконтролируемым поведением в прошлом. Известно, что актриса долгое время страдала от депрессий и неуверенности в себе. Так, в 26-летнем возрасте она призналась, что пыталась нанять киллера, чтобы тот убил ее. Она понимала, что суицид – это не выход и поэтому заказать собственное убийство будет более "приемлемым вариантом".

2. Кровь в медальоне

Всем известно, что до брака с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли было много романов и она даже два раза была замужем. Во время свадьбы с американским актером Билли Бобом Торнтоном, с которым актриса прожила три года, Анджелина попросила возлюбленного расписаться в свидетельстве о браке кровью. Позже она приобрела два медальона, в которых супруги позже хранили небольшое количество крови друг друга! После развода Джоли попросила Билли вернуть ей медальон, а также бывшим супругам пришлось выводить с тела тату с именем друг друга.

3. Странный наряд на свадьбе

А вот замуж за своего первого мужа, актера Джонни Ли Миллера, Анджелина Джоли выходила в кожаных штанах и в футболке с написанным кровью на ней именем Джонни.

4. Любовь к ножам

В юности Анджелина Джоли питала страсть к ножам. Более того, кроме их коллекционирования, актриса любила наносить себе порезы и раны на тело.

5. Воспитание детей