Анджелине Джоли — 44! Пять очень странных фактов об имениннице

Джоли коллекционировала ножи и пыталась заказать собственное убийство.
Анджелина Джоли – не только одна из самых знаменитых и востребованных актрис Голливуда, но еще и кинорежиссер, сценарист, мать шестерых детей и посол доброй воли ООН. Сегодня, 4 июня, ей исполняется 44 года.
По такому случаю "Сегодня" решили сделать подборку самых необычных и странных фактов об имениннице:
1. Пыталась заказать собственное убийство
Анджелина Джоли известна всем не только своим талантом, но и довольно развязным, неконтролируемым поведением в прошлом. Известно, что актриса долгое время страдала от депрессий и неуверенности в себе. Так, в 26-летнем возрасте она призналась, что пыталась нанять киллера, чтобы тот убил ее. Она понимала, что суицид – это не выход и поэтому заказать собственное убийство будет более "приемлемым вариантом".
2. Кровь в медальоне
Всем известно, что до брака с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли было много романов и она даже два раза была замужем. Во время свадьбы с американским актером Билли Бобом Торнтоном, с которым актриса прожила три года, Анджелина попросила возлюбленного расписаться в свидетельстве о браке кровью. Позже она приобрела два медальона, в которых супруги позже хранили небольшое количество крови друг друга! После развода Джоли попросила Билли вернуть ей медальон, а также бывшим супругам пришлось выводить с тела тату с именем друг друга.
3. Странный наряд на свадьбе
А вот замуж за своего первого мужа, актера Джонни Ли Миллера, Анджелина Джоли выходила в кожаных штанах и в футболке с написанным кровью на ней именем Джонни.
4. Любовь к ножам
В юности Анджелина Джоли питала страсть к ножам. Более того, кроме их коллекционирования, актриса любила наносить себе порезы и раны на тело.
5. Воспитание детей
Анджелина – многодетная мать. Всего у актрисы трое родных детей и трое приемных. Методы воспитания Джоли уже давно обсуждаются в обществе и считаются довольно странными. Например, известно, что чтобы наказать провинившегося в чем-то отпрыска, Джоли заводит его в пустую комнату и начинает пристально смотреть ребенку в глаза. После чего тот быстро признает свою вину.