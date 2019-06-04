Фото лысого Филиппа Киркорова шокировало Сеть

На портретном кадре артист смотрит в кадр с привычной темной подводкой на глазах. Также на нем красуется черная куртка, а волосы обриты практически наголо.

Пользователи Сети бурно обсудили внешний вид поп-короля на этой фотографии.

«Без шевелюры в разы лучше», – уверена annpretty73.

«Похож на мужика», – пишет amichbaasida.

«А без стрелок есть фото?» – спрашивает iriska791601.

«Да! Ему так хорошо», – уверена natali.747.

«Так на много лучше и брутальней!» – согласен sergei_19_85.

Однако когда именно была сделана фотография – не уточняется. Известно, что в 2009 году Киркоров брил голову на спор.

По информации СМИ, певец проспорил тогдашнему мужу певицы Ани Лорак Мурату, что сборная России победит Германию в футбольном матче.

«Проиграют – бреюсь налысо!» – заявил артист.

В итоге после проигрыша национальной команды со счетом 0:1 Киркоров сдержал слово и избавился от волос на голове.