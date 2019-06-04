Мажорка, которая кичилась роскошной жизнью, просит пожертвовать ей 88 тысяч евро

Маргарита ведёт достаточно успешный аккаунт в Instagram, где у нее около 70 тысяч подписчиков. Там она публикует снимки, на которых присутствуют многие атрибуты роскошной жизни: дорогие машины, дизайнерские вещи, дорогие интерьеры. Блогер даже показывает фото, на которых она позирует с фишками из казино.

Однако это не помешало ей завести страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail, где девушка объявила сбор денег на свои нужды, указав немалую сумму — 100 тысяч долларов (около 88 тысяч евро). Она аргументировала свою просьбу тем, что не может устроиться на работу и удержаться на ней из-за преследования полицейских.

Вы меня не знаете, но на самом деле я неплохой человек. Эти собаки лгут [sic], они настроены против меня без причины. И я уверена, что я не единственная,

- написала она.

И у полиции действительно ранее были к Маргарите претензии.

Предположительно, девушка ехала на машине стоимостью 260 тысяч долларов со скоростью более 200 км/ч. Ее попытались остановить, что в итоге правоохранителям удалось только после погони.

По их словам, на заднем сиденье автомобиля сидела трехлетняя девочка, которая не была пристегнута.