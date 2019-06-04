Повезло же! Неожиданная находка в шкафу обеспечила семью на всю жизнь

Как утверждает представитель семьи, в середине XX века его дед владел собственным антикварным магазином в Эдинбурге. Он приобрел эту фигурку из моржовой кости в 1964 году всего за пять фунтов стерлингов (170 гривен). В его бухгалтерской книге предмет был заявлен под другим наименованием, поэтому он не знал о том, что стал владельцем важной реликвии. После его смерти она попала к родственникам, которые бережно хранили ее 50 лет.