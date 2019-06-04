Повезло же! Неожиданная находка в шкафу обеспечила семью на всю жизнь
Шотландская семья из британского Эдинбурга случайно нашла в шкафу невероятно ценную реликвию – шахматную фигурку с острова Льюис, пишет Сегодня.
Эта коллекция считается одной из самых редких и важных для ценителей европейской культуры. Стоимость артефакта превышает миллион фунтов стерлингов (1,1 млн евро).
Фигурка воина немного разбита, у нее нет левого глаза. Но это только добавляет ей обаяния,
— отметил Александр Кадер, специалист аукционного дома Sotheby's в Лондоне.
Как утверждает представитель семьи, в середине XX века его дед владел собственным антикварным магазином в Эдинбурге. Он приобрел эту фигурку из моржовой кости в 1964 году всего за пять фунтов стерлингов (170 гривен). В его бухгалтерской книге предмет был заявлен под другим наименованием, поэтому он не знал о том, что стал владельцем важной реликвии. После его смерти она попала к родственникам, которые бережно хранили ее 50 лет.