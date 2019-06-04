Аппетитно! Эффектная Дженнифер Лопес в ярко-оранжевой комбинации показала идеальную фигуру

Американская певица Дженнифер Лопес, которая показала, как качает свои аппетитные ягодицы, побывала на премии, которую вручает Совет модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA).

На светское мероприятие знаменитость приехала в роскошной дизайнерской комбинации от Ralph Lauren ярко-оранжевого цвета. Наряд артистки состоял из короткого топа с длинными рукавами и пышной юбки до пола. Look исполнительницы идеально подчеркнул ее фигуру, пишет ТСН.