«Теперь мы видели все»: Лещенко в мини-шортиках насмешил народ

Внимание интернет-пользователей привлекли коротенькие шортики Лещенко и выглядывающие из-под них тоненькие ножки. В таком неформальном виде народного артиста можно увидеть крайне редко.

"Наше Творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный на отдыхе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал публикацию Николай Басков.

Отметим, что в комментариях только и обсуждали, что ноги звезд на фото. Кто-то отмечал, что Лев Лещенко в мини-шортиках выглядит нелепо. Другие хвалили знаменитость за смелость.