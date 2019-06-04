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«Теперь мы видели все»: Лещенко в мини-шортиках насмешил народ

Лев Лещенко

ФОТО: SCANPIX

Николай Басков опубликовал в личном Instagram снимок, который многим обывателям показался смешным. На фото певец запечатлен со Львом Лещенко и Игорем Крутым, пишут Дни.ру.

Внимание интернет-пользователей привлекли коротенькие шортики Лещенко и выглядывающие из-под них тоненькие ножки. В таком неформальном виде народного артиста можно увидеть крайне редко.

"Наше Творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный на отдыхе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал публикацию Николай Басков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что в комментариях только и обсуждали, что ноги звезд на фото. Кто-то отмечал, что Лев Лещенко в мини-шортиках выглядит нелепо. Другие хвалили знаменитость за смелость.

"Да уж, все же мужчину украшают брюки", "У Баскова самые красивые и ровные ноги", "Ножки – как у козы рожки", "Лещенко в коротких шортах, теперь я видела все🤣", "Прям ножки как у курят)", "Не ноги а личное оскорбление", "Трио Голоногие)", "Ноги у всех троих страх страшный", – писали пользователи о Льве Лещенко. 

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