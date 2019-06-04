«Ленинград» выпустил анонс нового клипа про наркотики и религию

Группировка «Ленинград» разместила на своей странице тизер клипа «i_$uss».
Если подробно просмотреть тизер, то можно понять, что речь о наркотических веществах, которые принимает главная героиня ролика.
Также затронута религиозная тематика - девушка видит в галлюцинациях Иисуса. Об этом намекает и название самой песни.
Стоит отметить, что в композиции уже можно заметить современное звучание - бит и речитатив, на манеру современных хип-хоп песен.
Премьера клипа назначена на 5 июня, но тизер уже посмотрели более 390 тысяч человек.
Ранее «Ленинград» выпустил видеоклип на композицию «Кабриолет». В ролике Сергей Шнуров готовится к свадьбе с одной из ведущих шоу «Вечерений Ургант» Аллой Михеевой.