Видео: Трамп оконфузился, не узнав свой подарок Елизавете II

Как сообщает агентство, королева показала Трампу в Букингемском дворце оловянную статуэтку лошади чистокровной породы, которую он подарил во время прошлогоднего визита.

Однако американский президент лишь почесал в затылке. На вопрос, узнаёт ли статуэтку, Трамп ответил отрицательно. В оправдание лидера США директор коллекции отметил, что "одна лошадь так похожа на другую".

А вот супруга Трампа Меланья узнала подарок королеве, что Нокс назвал "довольно приятным" обстоятельством.

Однако американский президент узнал происхождение находящегося во дворцовой экспозиции кусочка жёлтой клетчатой шотландской ткани, который принадлежит клану Маклаудов — роду матери Трампа.

— Это мой твид,

— подметил президент.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию в рамках государственного визита. Американский лидер уже встретился с королевской семьёй в Букингемском дворце.