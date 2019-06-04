Вт, 4.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: Трамп оконфузился, не узнав свой подарок Елизавете II

Видео: Трамп оконфузился, не узнав свой подарок Елизавете II

Briti kuninganna Elizabeth II ja USA president Donald Trump

ФОТО: Carlos Barria / Reuters/Scanpix

Президент США Дональд Трамп не узнал свой собственный подарок, который дарил королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году, пишет Лайф со ссылкой на агентство Press Association, которое ссылается на директора Королевской коллекции Тима Нокса.

Как сообщает агентство, королева показала Трампу в Букингемском дворце оловянную статуэтку лошади чистокровной породы, которую он подарил во время прошлогоднего визита.

Однако американский президент лишь почесал в затылке. На вопрос, узнаёт ли статуэтку, Трамп ответил отрицательно. В оправдание лидера США директор коллекции отметил, что "одна лошадь так похожа на другую".

А вот супруга Трампа Меланья узнала подарок королеве, что Нокс назвал "довольно приятным" обстоятельством.

Однако американский президент узнал происхождение находящегося во дворцовой экспозиции кусочка жёлтой клетчатой шотландской ткани, который принадлежит клану Маклаудов — роду матери Трампа.

— Это мой твид,

— подметил президент.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию в рамках государственного визита. Американский лидер уже встретился с королевской семьёй в Букингемском дворце.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ