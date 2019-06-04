Водонаева сняла всю лишнюю одежду и устроила откровенную съемку прямо на улице

Водонаева, видимо, решила подразнить своих фанатов, показав им пикантные фото, где позировала у разрисованной уличной стены в плаще на полуголое тело. На одном из снимков она предстала, прикрывая грудь рукой. Образ дополняли брутальные сапоги в заклёпках, пишет Лайф.

орячую фотосессию девушка сопроводила постом, где рассуждала о планах на месяц. В том числе она упомянула об официальном разводе и перевозе вещей из Санкт-Петербурга в Москву. Ранее в этом году стало известно, что Водонаева бросила своего мужа — питерского музыканта Алексея Косинуса — и вскоре закрутила роман с молодым стюардом.

Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном,

- подписала она снимок.