Оскар Кучера и другие звезды российского ТВ покажут в Таллинне спектакль «Хитрец по найму»

В ролях: Оскар Кучера, Надежда Ангарская, Виктор Логинов, Тимур Еремеев, Дарья Погодина.

В каждом браке бывает кризис отношений: жизнь начинает казаться чрезвычайно размеренной и скучной. Но узнать что-то новое с кем-то еще – перспектива заманчивая. Так и нависает угроза адюльтера. В тайне друг от друга супруги решают воплотить свои фантазии на стороне. Оказавшись в водовороте событий весьма нелепых и до слез комичных, они окончательно выбились бы из сил, если бы не Паша.

ФОТО: Промо

Паша – еще тот плут! Его задача спасти семейное счастье, естественно, не безвозмездно! На что он готов пойти, чтобы спасти их брак?

В главной роли обаятельный Оскар Кучера, актер театра и кино, музыкант, телеведущий и радиоведущий.

Свою первую роль в кино сыграл в фильме своего отца «Батальоны просят огня». Окончил актерский факультет ГИТИСа. Учился на последнем курсе института и начал работать на радио. Первая радиостанция – «Серебрянный дождь». Оскар успел поработать в разны театрах – МХАТ, театр Ермоловой, Школе современной пьесы, но не сложилось с репертуарным театром. Оскар сосредоточился на антрепризных проектах.

ФОТО: Промо

Параллельно он работает на телевидении – участвует в различных проектах. Оскар стал ви-джеем «Сиесты» на канале «Муз-ТВ» и достаточно быстро завоевал популярность, за что в 2002 году получил премию «Овация», а через год – «Знак качества» как лучший телеведущий развлекательной программы. Позднее Кучера вел множество программ на каналах «НТВ», «Россия-1», «ТВ-3», «Карусель». Также артиста приглашали в качестве участника в такие программы, как шоу перевоплощений «Точь-в-точь», баталию «Стенка на стенку», 2-й сезон вокального шоу «Две звезды», где Оскар пел вместе с Алсу, а также украинский аналог этой передачи «Зірка+Зірка», где партнершей шоумена стала Анастасия Стоцкая.

В 2011 году на телеканале «НТВ» стартовала передача «Кулинарный поединок» с участием ведущего Оскара Кучеры. В 2013 году артисту пришлось выйти на лед как фигуристу в 4 сезоне реалити-шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Кучера выступал в паре с 5-кратной чемпионкой Европы Татьяной Тотьмяниной и занял 10 место.

Впрочем, актер сознательно отказывался от других длинных сериалов, за исключением многосерийного фильма о жизни военнослужащих «Солдаты». По мнению артиста, такие сериалы отнимают слишком много сил и не дают времени играть на сцене театра, что для Оскара Кучеры важно.