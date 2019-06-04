Без комплексов: певица Лили Аллен вышла на сцену с голой грудью
Британская певица Лили Аллен никогда не отличалась излишней скромностью, но ее последний сценический костюм впечатлил даже давних фанатов.
На выступление в Нью-Йорке 34-летняя певица надела штаны и абсолютно прозрачную майку, под которой не было нижнего белья.
Забавно, что новый альбом и концертный тур певицы носят название No Shame ("Без стыда"). Очевидно, Лили решила оправдать это смелое имя в полной мере.
Частью снимков в откровенном наряде Лили Аллен поделилась и на своей странице в Instagram.
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