Без комплексов: певица Лили Аллен вышла на сцену с голой грудью

На выступление в Нью-Йорке 34-летняя певица надела штаны и абсолютно прозрачную майку, под которой не было нижнего белья.

Забавно, что новый альбом и концертный тур певицы носят название No Shame ("Без стыда"). Очевидно, Лили решила оправдать это смелое имя в полной мере.

Частью снимков в откровенном наряде Лили Аллен поделилась и на своей странице в Instagram.