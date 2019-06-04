Мать двоих детей захотела насладиться красотой со скалы и погибла

На озере Тахо в штате Калифорния, США, женщина пыталась забраться на скалу и сорвалась с обрыва, сообщает CBS Sacremento.
Трагедия произошла в субботу, 1 июня, когда 35-летняя мать двоих детей Стефани Эспиноза решила подобраться поближе к водопаду Eagle Falls над Изумрудным заливом, чтобы насладиться красотой природы.
Согласно официальному отчету спасательной службы, женщина погибла, пытаясь сфотографировать водопад, однако ее брат Ник Мартинес опроверг эту информацию, заявив, что у сестры не было даже телефона.
«Я хочу прояснить ситуацию и то, что пишут с статьях. В них говорится, что Стефани была молодой девушкой, которая упала со скалы, пытаясь сделать селфи.
Но у нее с собой не было даже телефона, а кроме того, у нее двое детей. Она просто хотела насладиться моментом»,
- пояснил Мартинес.