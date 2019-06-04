Вт, 4.06.2019
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Фото: Саша Савельева впервые после родов вышла на сцену

Саша Савельева

ФОТО: Instagram

​Два месяца назад у Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился первенец.

Буквально через несколько дней после родов в Instagram 35-летней артистки стали появляться снимки, на которых можно рассмотреть ее стройную фигуру.

Оказалось, что чтобы поскорее вернуться в дородовую форму исполнительница носила специальный корсет.

Накануне поп-дива опубликовала несколько фото и видео с вечеринки по случаю дня рождения ее близкой подруги Анны Ивановой. Звездная мама впервые после декретного отпуска вышла на сцену.

ФОТО: Instagram

В этот вечер традиционное трио «Фабрики» превратилось в квартет: Савельева выступала вместе с заменяющей ее экс-солисткой «Мобильных блондинок» Антониной Клименко.

ФОТО: Instagram

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