43-летняя звезда сериала «Кадетство» продемонстрировала идеальную фигуру в платье с открытой спиной

На фотографии молодая мать позирует в наряде нежно-голубого цвета. Обнаженную спину актрисы украшает нить с бусинами и большой подвеской.

Многие отметили, что Захарова прекрасно выглядит – у нее нет лишнего веса, вследствие чего она может позволить себе носить платья любого фасона. Некоторые подписчики заявили, что Елена похожа в этом нежном одеянии на лесную нимфу.