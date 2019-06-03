Пн, 3.06.2019
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  • 43-летняя звезда сериала «Кадетство» продемонстрировала идеальную фигуру в платье с открытой спиной

43-летняя звезда сериала «Кадетство» продемонстрировала идеальную фигуру в платье с открытой спиной

Актриса Елена Захарова

ФОТО: Instagram

43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала идеальную фигуру в длинном вечернем платье с открытой спиной. Снимок был сделан в рамках кинофестиваля, который вчера закончился в Железноводске, пишут Аргументы.

На фотографии молодая мать позирует в наряде нежно-голубого цвета. Обнаженную спину актрисы украшает нить с бусинами и большой подвеской.

Многие отметили, что Захарова прекрасно выглядит – у нее нет лишнего веса, вследствие чего она может позволить себе носить платья любого фасона. Некоторые подписчики заявили, что Елена похожа в этом нежном одеянии на лесную нимфу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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