Отец взял дочь на выпускной: фото спустя 18 лет заставило сеть плакать

"Этот момент сблизил меня с папой, потому что мы смогли разделить эмоции, которые испытали в день наших выпускных – такое удается не всем", – пишет Тори Роуч.

Американка также добавила, что идея сделать подобный снимок появилась в мае 2018 года. Девушка закончила старшую школу и искала свои детские фотографии, чтобы показать их одноклассникам на выпускном вечере. Тогда Тори и наткнулась на снимок, сделанный в день, когда аттестат вручали ее отцу, на том же самом стадионе, в такой же темно-зеленой накидке и шапочке. Девушка отмечала этот знаменательный день вместе с папой, у него на руках.