Пн, 3.06.2019
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Отец взял дочь на выпускной: фото спустя 18 лет заставило сеть плакать

Students throw their hats after the graduation ceremony at the Hamburg School of Business Administration (HSBA) in Hamburg, in this September 26, 2012 file picture. Across OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) countries, students from wealthier backgrounds are about a year ahead of their less-advantaged peers. Early starters also performed better, with students who attended pre-primary school at about a year ahead of those who did not. With a special focus on mathematics, the latest Programme in International Student Assessment (PISA) tested the maths, reading and science knowledge of some 510,000 15-year-olds last year. Picture taken September 26, 2012. REUTERS/Fabian Bimmer/Files (GERMANY - Tags: EDUCATION)

ФОТО: FABIAN BIMMER/REUTERS

Снимки с выпускного 19-летней американки из штата Техас (США) Тори Роуч заставили многих пользователей сети прослезиться. Девушка разместила на своей странице в Twitter архивное фото со своим отцом, который 18 лет назад взял ее на своей выпускной, а также добавила новое, сделанное год назад. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание People.

"Этот момент сблизил меня с папой, потому что мы смогли разделить эмоции, которые испытали в день наших выпускных – такое удается не всем", – пишет Тори Роуч.

Американка также добавила, что идея сделать подобный снимок появилась в мае 2018 года. Девушка закончила старшую школу и искала свои детские фотографии, чтобы показать их одноклассникам на выпускном вечере. Тогда Тори и наткнулась на снимок, сделанный в день, когда аттестат вручали ее отцу, на том же самом стадионе, в такой же темно-зеленой накидке и шапочке. Девушка отмечала этот знаменательный день вместе с папой, у него на руках.

Сейчас Тори учится в государственном университете имени Сэма Хьюстона и планирует сделать еще один подобный снимок с отцом в 2022 году, на очередном выпускном.

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