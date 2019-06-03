Мария Кожевникова с годами становится лучше: фанаты обсуждают архивное фото актрисы

Очень часто знаменитые личности делятся с поклонниками архивными фотографиями, показывая, как они выглядели в разные периоды их жизни. Именно таким снимком и поделилась Мария Кожевникова в личном микроблоге в Инстаграм. По словам актрисы, это кадр из ее первой фотосессии и на тот момент ей было 16 или 17 лет.

На фото молодая Мария в красном топе, украшенном перьями и серебристыми деталями, и юбке в тон позирует на камеру с серьезным лицом. Для фотосессии Кожевникова выбрала легкий макияж, сделав акцент на губах. Уже тогда будущая звезда носила белые длинные волосы.

Подписчики актрисы в восторге от архивной фотографии. Они говорят, что Мария почти не изменилась за столько лет и даже сейчас выглядит молодо и свежо. Другие считают, что с годами звезда сериала "Универ" стала только лучше. Но все они пришли к одному выводу – Мария очень красивая и обаятельная женщина.