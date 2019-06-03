Пн, 3.06.2019
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41-летняя Климова показала снимок, на котором они с дочкой выглядят ровесницами

Екатерина Климова с дочерью Елизаветой

ФОТО: Скриншот с Instagram

41-летняя многодетная мать Екатерина Климова поделилась фотографией, на которой они с дочкой выглядят ровесницами. Снимок появился на страничке актрисы в социальной сети в честь Дня защиты детей, пишут Аргументы.

На шутливом фото Екатерина и ее семнадцатилетняя дочь Елизавета запечатлены с "усами", которые они себе сделали из прядей волос. 

Многие отметили, что не сразу поняли, где мать, а где дочь. Дело в том, что Климова, которая нанесла на свое лицо минимальное количество косметики, действительно выглядит практически ровесницей собственной дочки. Подписчики в очередной раз попросили актрису раскрыть секрет молодости и пожелали ей оставаться всегда такой красивой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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