41-летняя Климова показала снимок, на котором они с дочкой выглядят ровесницами

На шутливом фото Екатерина и ее семнадцатилетняя дочь Елизавета запечатлены с "усами", которые они себе сделали из прядей волос.

Многие отметили, что не сразу поняли, где мать, а где дочь. Дело в том, что Климова, которая нанесла на свое лицо минимальное количество косметики, действительно выглядит практически ровесницей собственной дочки. Подписчики в очередной раз попросили актрису раскрыть секрет молодости и пожелали ей оставаться всегда такой красивой.