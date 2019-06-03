Дочь Успенской снова легла под нож хирургов

Перенесенная дочерью Любови Успенской операция – к сожалению, не последняя. Как рассказала "королева русского шансона", до конца Татьяна Плаксина еще не восстановилась, так что предстоит еще не одно хирургическое вмешательство.

Любовь Успенская отметила, что лечится ее дочь за границей. Одна из операций была проведена в Словении. По словам певицы, там прекрасные врачи, которым она полностью доверяет. Тем более, что результаты говорят сами за себя: Татьяна Плаксина пробует себя на сцене. Она выступает вместе с Успенской.