Дочь Успенской снова легла под нож хирургов

Любовь Успенская переживает за свою дочь, которой сделали очередную операцию. В то же время, певица настроена позитивно – она не исключает, что Татьяна Плаксина сменит ее на сцене, пишет Teleprogramma.pro.
Перенесенная дочерью Любови Успенской операция – к сожалению, не последняя. Как рассказала "королева русского шансона", до конца Татьяна Плаксина еще не восстановилась, так что предстоит еще не одно хирургическое вмешательство.
Любовь Успенская отметила, что лечится ее дочь за границей. Одна из операций была проведена в Словении. По словам певицы, там прекрасные врачи, которым она полностью доверяет. Тем более, что результаты говорят сами за себя: Татьяна Плаксина пробует себя на сцене. Она выступает вместе с Успенской.
Пока что, по словам Любови Успенской, Татьяна Плаксина вынуждена выступать с зубным протезом. Несчастье случилось в прошлом году, когда девушка отдыхала в Коста-Рике. Она упала с велосипеда и сильно разбилась – в частности, повредила челюсть. Тогда Любовь Успенская, бросив все свои дела, помчалась на помощь к дочери.