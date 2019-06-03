Максим Галкин обвинил Андрея Малахова во вранье и «заказухе»

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство лжет», — возмутился Галкин.

Максим подчеркнул, что с представителями упомянутого агентства он не знаком, и никаких особняков на Кипре у него нет. По словам Галкина, когда он выступал на Кипре с гастролями, некий мужчина попросил сфотографироваться с ним. По всей видимости, на этом снимке и строится ложь. Юморист считает, что публикация была проплачена, и потребовал от Малахова перестать вовлекать его в «никчемный карнавал».

«Что касается наличия или отсутствия у меня второго, третьего или пятого гражданств — это мое личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. Я уверен, что публикация оплачена этим агентством, и журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку на наших именах. Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал», — пригрозил Галкин.