Кошмары, которые чаще всего снятся разным знакам Зодиака

Даже несмотря на то, что все кошмары - это плод нашего воображения, они бывают очень реальными и очень тревожными. Во сне вы действительно верите, что все, что происходит, реально, как бы странно или страшно это не выглядело. Однако плохие сны - это отображение чего-то реального: вашего страха.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Это способ для истины, скрытой в вашем подсознании, прорваться на поверхность. Разумеется, воображение может породить чрезмерно жестокие образы, но оно точно подсказывает, на что нужно обратить свое внимание, передает Lifter.

Овен: вы оказались голым на публике

Вы ужасно боитесь быть уязвимым и опозоренным. Обнажение на публике - это худший вид кошмара, и вы вероятно, видели его много раз.

Телец: вы падаете

Вам необходимо чувство безопасности и стабильности, поэтому, когда вы чувствуете, что потеряли контроль, вы, вероятно, в кошмарах начинаете падать.

Близнецы: вы убегаете

Когда у вас есть проблемы, вы склонны их избегать. Вот почему ваши тревоги могут превратиться в кошмар о преследовании опасного существа. Вы не знаете, куда идти, и вы боитесь, что вас поймают.

Рак: ваш любимый умирает

Любимые люди настолько важны для вас, что у вас есть склонность к взаимозависимости. Сон о том, как умирает близкий- это кошмар, который, наверняка, уже снился вам раньше.

Лев: у вас выпадают зубы

Когда вы чувствуете себя подавленным, у вас появляется тенденция чувствовать себя неуверенным в себе. Это может проявиться как сон, в котором выпадают ваши зубы. Вы беспокоитесь о том, как вы выглядите, и теряете контроль.

Дева: вы опаздываете

Вы действительно расстраиваетесь, когда опаздываете или не оправдываете ожиданий. Вот почему ваши ночные кошмары имеют тенденцию проявлять вашу панику из-за несоответствия вашим же собственным стандартам и нарушениям обязательств.

Весы: вас бросают

Вы вкладываете всю свою душу в ваши отношения, и сон о том, что вы преданы или оставлены кем-то, кому вы доверяете, действительно является вашим худшим кошмаром.

Скорпион: вас преследуют

Ваше воображение изобилует паранормальными образами, поэтому у вас было так много кошмаров о тенях людей, демонах и призраках. Сновидения о неизвестном существе, контролирующем вашу жизнь, безусловно, будут проявлением вашего страха.

Стрелец: вы в ловушке

Вы в ужасе от того, что вас заперли или застряли где-то, так почему бы вашему худшему кошмару не оказаться ловушкой? Независимо от того, находитесь ли вы в заключении в небольшом помещении или в ловушке стрессовых обязательств, этот сон ужасен.

Козерог: вы проваливаете экзамен

Вы вкладываете много средств в совершенство и достижение успеха. И увидеть себя неподготовленным к экзамену, а затем потерпеть неудачу - это кошмар, который будет преследовать вас и пугать так сильно, что вы не захотите вспоминать о нем.

Водолей: вас не замечают или игнорируют

Ваш худший страх - это изоляция или отчуждение от общества, поэтому вам часто снится, что вас игнорируют или не замечают. Вы всегда хотите быть важным и нужным.

Рыбы: вы тонете

Вы можете легко почувствовать себя подавленным обязанностями жизни, поэтому ваши кошмары, вероятно, связаны с утоплением. Вы боретесь с чем-то, что намного сильнее вас, и вы не можете убежать.