Виктория Дайнеко вызвала панику у поклонников

Дайнеко разместила в Instagram фотографию с отдыха. На снимке артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике и висит на самом краю яхты.

Фотография получилась такой, что на ней хорошо заметна худоба Дайнеко, передает Пятый канал. Это и заставило поклонников девушки заволноваться.