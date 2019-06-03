Пн, 3.06.2019
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Виктория Дайнеко вызвала панику у поклонников

Виктория Дайнеко.

ФОТО: Instagram

Поклонники Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Причиной волнений стал внешний вид певицы, пишут Дни.ру.

Дайнеко разместила в Instagram фотографию с отдыха. На снимке артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике и висит на самом краю яхты.

Фотография получилась такой, что на ней хорошо заметна худоба Дайнеко, передает Пятый канал. Это и заставило поклонников девушки заволноваться.

"Виктория, хватит худеть, уже некрасиво. Еще немного и наступит анорексия", "Одни ребра!" – ужаснулись пользователи Сети.

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