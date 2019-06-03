«Я виню себя в случившемся»: Галина Польских впервые рассказали о трагедии с внуком

Поначалу восьмилетняя Галина оказалась в детдоме, а затем ее на воспитание взяла бабушка Ефросинья Андриановна. Поэтому советская актриса не видит ничего ужасного в том, что любимого внука Филиппа она до пяти лет воспитывала сама, пишет StarHit.

Спустя годы мальчик вырос и увлекся настоящим мужским делом — инженерией. Долгое время Филипп мечтал работать проектировщиком-конструктором новых моделей мотоциклов. Он даже поступил в британский университет на соответствующую специальность и выпросил у родителей собственного «железного коня». Летом 2011 года 19-летний Филипп вернулся домой на каникулы. Ранним утром он ехал на своем мотоцикле, не справился с управлением и врезался в отбойник.

«Я виню себя в случившимся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справимся как-то», — вздыхает Галина Польских.

Тогда в больницу сразу же приехали бабушка и мама. После долгого разговора с врачом выяснилось, что у внука многочисленные переломы, он будет жить, но ногу придется ампутировать.

Актриса всегда называла Филиппа главным мужчиной своей жизни. Но поклонники советской звезды утверждают, что точно был еще один. Им являлся первый муж Фаик Гасанов, с которым она прожила в браке вплоть до его трагической гибели: режиссер попал под трамвай недалеко от киностудии, где снимал свой фильм. В союзе Гасанова с Польских родилась старшая дочь Галины — Ирада.

Затем у звезды был второй брак с режиссером Александром Суриным, сыном влиятельнейшего человека, хозяина «Мосфильма». Однако сама актриса позже признается: «Наверное, от тоски я согласилась выйти замуж за Александра. Только потом поняла, что мы совсем разные люди». Она уйдет от него будучи уже беременной дочкой Марией, которая в 1992 году подарит знаменитой бабушке внука Филиппа.