Роскошный лимузин и весь Таллинн на ладони! Портал Limon ярко отметил свои 8 лет
Вчера, 2 июня, главный развлекательный портал страны Limon.ee отметил свой восьмой день рождения.
Всю предпраздничную неделю мы встречались со своими читателями в различных заведениях Таллинна, где щедро угощали, проводили веселые конкурсы и дарили щедрые подарки.
В сам день рождения – 2 июня – мы решили наконец-то устроить праздник для себя. Праздник вышел далеко за пределы редакции. Вначале LuxLimu поздравил наш портал весьма оригинальным способом – подарил веселую поездку по городу на лимузине. Шумными хлопушками и яркими воздушными шарами праздник украсила фирма Peopallid.ee.
Ближе к вечеру сотрудников портала встретили шикарным праздничным ужином на террасе ресторана Fibo, который расположился на последнем этаже торгового центра T1. Вид отсюда открывается сказочный, и весь Таллинн как на ладони!