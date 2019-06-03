Роскошный лимузин и весь Таллинн на ладони! Портал Limon ярко отметил свои 8 лет

Всю предпраздничную неделю мы встречались со своими читателями в различных заведениях Таллинна, где щедро угощали, проводили веселые конкурсы и дарили щедрые подарки.

В сам день рождения – 2 июня – мы решили наконец-то устроить праздник для себя. Праздник вышел далеко за пределы редакции. Вначале LuxLimu поздравил наш портал весьма оригинальным способом – подарил веселую поездку по городу на лимузине. Шумными хлопушками и яркими воздушными шарами праздник украсила фирма Peopallid.ee.