Караоке-клуб LAIF празднует день рождения

Один из самых любимых ночных караоке-клубов Таллинна LAIF празднует в июне день рождения. По этому поводу 8 июня в клубе пройдёт вечеринка под названием Life is LAIF Birthday Special Party.

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По словам управляющей клуба Ксении Смаркутской вечеринка обещает быть незабываемой. “На этот раз мы подготовили нашим гостям неповторимый вечер. Каждые выходные в нашем клуба проходят разные вечеринки. Поскольку клуб празднует 8 июня день рождения, то мы подготовили для всех великолепную программу. Для наших гостей выступит незабываемый TOPLESS Dj SHAR.K из России. Поверьте, это стоит того, чтобы прийти в клуб”, - поделилась Ксения.

“Мужчины, для вас настроение обеспечат очаровательные GO-GO танцовщицы. Для всех гостей нашего праздника приготовлены различные угощения. Ну и какой день рождения без торта, все гости праздника смогут насладиться наивкуснейшим фирменным тортом. За музыку и настроение на танцполе отвечает Dj BELL”,- продолжила она.

Вход на мероприятие 15 евро, билеты на месте.

До встречи 8 июня в клубе караоке Laif по адресу Lai 5. Отпразднуем вместе день рождения клуба.