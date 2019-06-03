Караоке-клуб LAIF празднует день рождения

В субботу, 8 июня, состоится одно из самых грандиозных светских событий июня - караоке-клуб LAIF отпразднует день рождения. В честь этого события в клубе пройдет вечеринка Life is LAIF Birthday Special Party. Двери открываются в 22.00.
Один из самых любимых ночных караоке-клубов Таллинна LAIF празднует в июне день рождения. По этому поводу 8 июня в клубе пройдёт вечеринка под названием Life is LAIF Birthday Special Party.
По словам управляющей клуба Ксении Смаркутской вечеринка обещает быть незабываемой. “На этот раз мы подготовили нашим гостям неповторимый вечер. Каждые выходные в нашем клуба проходят разные вечеринки. Поскольку клуб празднует 8 июня день рождения, то мы подготовили для всех великолепную программу. Для наших гостей выступит незабываемый TOPLESS Dj SHAR.K из России. Поверьте, это стоит того, чтобы прийти в клуб”, - поделилась Ксения.
“Мужчины, для вас настроение обеспечат очаровательные GO-GO танцовщицы. Для всех гостей нашего праздника приготовлены различные угощения. Ну и какой день рождения без торта, все гости праздника смогут насладиться наивкуснейшим фирменным тортом. За музыку и настроение на танцполе отвечает Dj BELL”,- продолжила она.
Вход на мероприятие 15 евро, билеты на месте.
До встречи 8 июня в клубе караоке Laif по адресу Lai 5. Отпразднуем вместе день рождения клуба.
Информация и бронирование столов по телефону 53411541.