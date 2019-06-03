Пн, 3.06.2019
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Караоке-клуб LAIF празднует день рождения

ФОТО: Промо

В субботу, 8 июня, состоится одно из самых грандиозных светских событий июня - караоке-клуб LAIF отпразднует день рождения. В честь этого события в клубе пройдет вечеринка Life is LAIF Birthday Special Party. Двери открываются в 22.00.

Один из самых любимых ночных караоке-клубов Таллинна LAIF празднует в июне день рождения. По этому поводу 8 июня в клубе пройдёт вечеринка под названием  Life is LAIF Birthday Special Party.

ФОТО: Промо

По словам управляющей клуба Ксении Смаркутской вечеринка обещает быть незабываемой. “На этот раз мы подготовили нашим гостям неповторимый вечер. Каждые выходные в нашем клуба проходят разные вечеринки. Поскольку клуб празднует 8 июня день рождения, то мы подготовили для всех великолепную программу. Для наших гостей выступит незабываемый TOPLESS Dj SHAR.K из России. Поверьте, это стоит того, чтобы прийти в клуб”, - поделилась Ксения.

“Мужчины, для вас настроение обеспечат очаровательные GO-GO танцовщицы. Для всех гостей нашего праздника приготовлены различные угощения. Ну и какой день рождения без торта, все гости праздника смогут насладиться наивкуснейшим фирменным тортом. За музыку и настроение на танцполе отвечает Dj BELL”,- продолжила она.

Вход на мероприятие 15 евро, билеты на месте.

До встречи 8 июня в клубе караоке Laif по адресу Lai 5. Отпразднуем вместе день рождения клуба.

Информация и бронирование столов по телефону 53411541.

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