В Таллинне открывается первый игровой мир будущего Future Live нового поколения

Впервые выставка Future Live была представлена публике два года назад, и за это время она приобрела огромную популярность. К настоящему моменту ее посетили уже около 400 000 человек.

Future Live включает в себя 15 экспонатов, среди которых есть виртуальная комната, которая рассказывает о зарождении и жизненном цикле звезд, а также интерактивные растения галактики будущего, которые вы можете окрасить по своему вкусу и даже привести в движение. Не менее увлекательные впечатления обещает экспонат, «оживляющий» на большом экране нарисованного посетителями персонажа. Интерактивная песчаная гора позволяет легкими движениями рук создавать горы, моря, пустыни и даже обитателей водоемов.

ФОТО: Промо

Для любителей активных игр предусмотрена интерактивная стена, на которой можно устроить битву с НЛО; экран, предлагающий повторять танцевальные движения, а еще возможность покачаться на качелях между небоскребами большого города.

В комнате виртуальной реальности можно забыться, путешествуя по вымышленной планете, совершая прыжки на лыжах с трамплина или участвуя в ковбойской перестрелке на Диком Западе.

Введение в выставку будущего для семей, групп и отдельных посетителей проводят гиды, которые объясняют, как действуют те или иные аттракционы. В других городах, где уже побывала выставка Future Live, на ее посещение у людей уходило в среднем от 1 до 3 часов.

«Галактика будущего» Future Live, занимающая площадь в 1500 квадратных метров, разместится 2 этаже T1 Mall of Tallinn.

Для групп необходима предварительная регистрация по адресу info@futurelive.ee