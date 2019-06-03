Фото: новая прическа Дональда Трампа свела Twitter с ума

Там его и заметили с новой стрижкой: теперь волосы президента зачесаны назад.

Американцы оценили изменения во внешности главы государства и обсудили их в Twitter. «Пожалуйста, верните свою старую прическу.

Новая — это совсем не вы. Не стоит менять себя ради королевы Елизаветы или ради кого-то еще!» — призвал один из пользователей соцсети.

Donald Trumpi nähti 2. juunil Virginias Viennas uue soenguga ФОТО: Joshua Roberts / Reuters/Scanpix

«Новая стрижка Трампа такая странная потому, что выглядит куда нормальнее его обычной прически», — высказался другой.

Donald Trumpi nähti 2. juunil Virginias Viennas uue soenguga ФОТО: Joshua Roberts / Reuters/Scanpix

Однако нашлись и те, кто одобрил выбор президента. «Ваша новая стрижка прекрасна. Ходите так. Она выглядит намного изысканнее и современнее. Ваша старая прическа больше не актуальна. Теперь у вас есть изюминка, и вы демонстрируете радость жизни. Браво», — похвалилаего одна пользовательница. «Мы полюбили вашу новую стрижку, вы выглядите моложе и консервативнее», — поддержала другая.