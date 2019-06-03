Фото замка Пугачевой и Галкина на Кипре появились в Сети

И вот теперь, похоже, отделка особняка подходит к концу, и уже скоро хозяева смогут приезжать туда отдыхать.

«Сделали они все достаточно вовремя. Вложили 2,3 миллиона евро, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на 350 тысяч евро», - сказал StarHit представитель агентства, оформлявшего документы звездной семье.

Известно, что площадь коттеджа Пугачева и Галкина составляет 600 квадратных метров. Недвижимость расположена в городе Лимассоле, на побережье Средиземного моря. В особняке есть открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и камин.

ФОТО: Cyprusbutterfly.com/

По информации сотрудников компании, дом планируют сдать в июле, и иногда Пугачева и Галкин прилетают для контроля процесса.