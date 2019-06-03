Фото замка Пугачевой и Галкина на Кипре появились в Сети
Около двух лет назад российские знаменитости Максим Галкин и Алла Пугачева получили паспорта Кипра и европейское гражданство. Это произошло благодаря тому, что артисты купили на острове дом.
И вот теперь, похоже, отделка особняка подходит к концу, и уже скоро хозяева смогут приезжать туда отдыхать.
«Сделали они все достаточно вовремя. Вложили 2,3 миллиона евро, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на 350 тысяч евро», - сказал StarHit представитель агентства, оформлявшего документы звездной семье.
Известно, что площадь коттеджа Пугачева и Галкина составляет 600 квадратных метров. Недвижимость расположена в городе Лимассоле, на побережье Средиземного моря. В особняке есть открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и камин.
По информации сотрудников компании, дом планируют сдать в июле, и иногда Пугачева и Галкин прилетают для контроля процесса.
«Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются - башенки, например», - заявил источник в агентстве, добавив, что в августе Галкин должен приехать принимать работу.