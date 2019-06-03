Певица Fergie подала на развод с голливудским актером

Как информирует издание People, 44-летняя Фёрджи отправила необходимые документы в суд калифорнийского города Пасадина. Отметим, что певица и Джош были знакомы уже пять лет, когда 10 января 2009 года сыграли свадьбу. У супругов есть пятилетний сын Аксл Джек. Звездные родители после разрыва сохранили дружеские отношения и многие их поклонники все же надеялись на примирение.