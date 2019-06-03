Пн, 3.06.2019
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  • Что случилось?! Бывшая секс-бомба Кристина Агилера теперь выглядит как клоун

Что случилось?! Бывшая секс-бомба Кристина Агилера теперь выглядит как клоун
Смотрите фото!

Певица Кристина Агилера (38) в минувшую субботу успешно начала свой новый концертный тур «Christina Aguilera: The Xperience». Правда, выглядела звезда, мягко говоря, странно.

Агилера надела на себя красный костюм, щедро приправленный блесками. Поверх на полупрозрачные рейтузы звезда нятянула черные сапожки.

Странным показался и макияж звезды, а также ее небрежная прическа. Смотрите галерею!

Поклонники удиились внешним видом своей любимицы, ведь Кристина всегда считалась иконой стиля и гордо носила звание американской секс-бомбы.

Кристина Агилера в 2018 году.

ФОТО: Scanpix / Starmax/PA Images

кристина Агилера в 2015 году.

ФОТО: Scanpix / REUTERS

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