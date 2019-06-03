Что случилось?! Бывшая секс-бомба Кристина Агилера теперь выглядит как клоун

Агилера надела на себя красный костюм, щедро приправленный блесками. Поверх на полупрозрачные рейтузы звезда нятянула черные сапожки.

Странным показался и макияж звезды, а также ее небрежная прическа. Смотрите галерею!

Поклонники удиились внешним видом своей любимицы, ведь Кристина всегда считалась иконой стиля и гордо носила звание американской секс-бомбы.

Кристина Агилера в 2018 году. ФОТО: Scanpix / Starmax/PA Images