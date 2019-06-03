Пн, 3.06.2019
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  • Вот как выглядит настоящая любовь: Танель Падар опубликовал волшебный кадр с беременной невестой

Вот как выглядит настоящая любовь: Танель Падар опубликовал волшебный кадр с беременной невестой

Lauren Villmann ja Tanel Padar 24. jaanuaril 2019 Eesti Muusikaauhindade galal Saku suurhallis.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Media/Scanpix

38-летний эстонский музыкант Танель Падар опубликовал в социальной сети Instagram свеэий снимок со своей невестой, которая сейчас находится в интересном положении. 

Поклонники пришли в неописуемый восторг и оставили под фото десятки комментариев, в которых утверждали, что Танель выглядит невероятно счастливым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, о скором пополнении в семье музыкант и его невеста сообщили 10 марта. 

Танель Падар и Лаурен Виллманн впервые вышли в свет вместе в ноябре 2017 года. 17 лет разницы в возрасте не стали помехой для чувств и 2 июля, ровно год назад, Танель сделал возлюбленной предложение руки и сердца. 

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