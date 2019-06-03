Вот как выглядит настоящая любовь: Танель Падар опубликовал волшебный кадр с беременной невестой

Поклонники пришли в неописуемый восторг и оставили под фото десятки комментариев, в которых утверждали, что Танель выглядит невероятно счастливым.

Напомним, о скором пополнении в семье музыкант и его невеста сообщили 10 марта.

Танель Падар и Лаурен Виллманн впервые вышли в свет вместе в ноябре 2017 года. 17 лет разницы в возрасте не стали помехой для чувств и 2 июля, ровно год назад, Танель сделал возлюбленной предложение руки и сердца.