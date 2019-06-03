Фото: на концерте Bon Jovi в Таллинне на сцену выбежала неизвестная женщина

Толпа горячо приняла музыкантов. Особенно горячо это сделала темноволосая женщина, которой в один момент удалось прорваться на сцену.

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale ФОТО: Erakogu

К счастью, ничего плохого не произошло. Женщина и солист Джон Бон Джови станцевал с женщиной, а она в это время тянулась к нему, очевидно, для поцелуя. После этого концерт продолжился на той же позитивной ноте.

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale ФОТО: Erakogu

Кстати, то же самое произошло и на концерте группы в Москве, что дает повод предположить – все это было частью сценария. Как сообщает ТАСС, Бон Джови вел себя, как подобает рок-звезде: на романтичной Bed Of Roses станцевал с одной из поклонниц, а под Lay Your Hands On Me («Прикоснись ко мне») провокационно пошел в толпу.