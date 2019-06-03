Пн, 3.06.2019
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  • Фото: на концерте Bon Jovi в Таллинне на сцену выбежала неизвестная женщина

Фото: на концерте Bon Jovi в Таллинне на сцену выбежала неизвестная женщина
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В воскресенье, 2 июня, на таллиннском Певческом поле выступила ода из самых известных рок-групп в мире – Bon Jovi. На концерте, который посетило более 40 тысяч зрителей, не обошлось без неожиданности...

Толпа горячо приняла музыкантов. Особенно горячо это сделала темноволосая женщина, которой в один момент удалось прорваться на сцену. 

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale

ФОТО: Erakogu

К счастью, ничего плохого не произошло. Женщина и солист Джон Бон Джови станцевал с женщиной, а она в это время тянулась к нему, очевидно, для поцелуя. После этого концерт продолжился на той же позитивной ноте.

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale

ФОТО: Erakogu

Кстати, то же самое произошло и на концерте группы в Москве, что дает повод предположить – все это было частью сценария. Как сообщает ТАСС, Бон Джови вел себя, как подобает рок-звезде: на романтичной Bed Of Roses станцевал с одной из поклонниц, а под Lay Your Hands On Me («Прикоснись ко мне») провокационно пошел в толпу.

А вы были на концерте? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!

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