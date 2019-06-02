Пять продуктов, которые никогда не стоит есть натощак,

Если вы хотите похудеть или просто заботитесь о своем здоровье, конечно, эти продукты можно есть, но с оговоркой! Их надо употреблять на десерт и только тогда, когда в желудке уже есть еда.

1. Бананы

Бананы полны углеводов, они дают энергию, поэтому мы очень часто используем их в качестве перекуса. Однако этого делать не рекомендуется. Бананы натощак нарушают уровень магния в крови, а проблемы с количеством магния заканчиваются проблемами с сердцем, а это уже не шутка.

2. Йогурты

И другие кисломолочные продукты на голодный желудок есть крайне нежелательно, ведь пользы от этого не будет. Всё благодаря соляной кислоте в желудке, которая убивает молочнокислые бактерии.

3. Мучные изделия на дрожжах

Дрожжи раздражают желудок и вызывают вздутие живота. Если вы часто испытываете тяжесть и чувство, что живот словно барабан, знайте, что это из-за булок и бутербродов. Постарайтесь совсем исключить их из своего рациона.

4. Помидоры

Эти популярные овощи, которые мы любим, содержат высокую концентрацию дубильной кислоты, а это еще один фактор, повышающий кислотность желудка.

5. Сладости