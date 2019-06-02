Пять продуктов, которые никогда не стоит есть натощак,

Вас часто мучает голод? Бывает, что есть хочется так, что скулы сводит!
Но не торопитесь, сегодня мы рассмотрим список запрещенных продуктов, которыми многие стараются утолить голод, а тем не менее их поедание может негативно сказаться на состоянии здоровья, а также на процессе похудения, уверяет Zen.yandex.
Если вы хотите похудеть или просто заботитесь о своем здоровье, конечно, эти продукты можно есть, но с оговоркой! Их надо употреблять на десерт и только тогда, когда в желудке уже есть еда.
1. Бананы
Бананы полны углеводов, они дают энергию, поэтому мы очень часто используем их в качестве перекуса. Однако этого делать не рекомендуется. Бананы натощак нарушают уровень магния в крови, а проблемы с количеством магния заканчиваются проблемами с сердцем, а это уже не шутка.
2. Йогурты
И другие кисломолочные продукты на голодный желудок есть крайне нежелательно, ведь пользы от этого не будет. Всё благодаря соляной кислоте в желудке, которая убивает молочнокислые бактерии.
3. Мучные изделия на дрожжах
Дрожжи раздражают желудок и вызывают вздутие живота. Если вы часто испытываете тяжесть и чувство, что живот словно барабан, знайте, что это из-за булок и бутербродов. Постарайтесь совсем исключить их из своего рациона.
4. Помидоры
Эти популярные овощи, которые мы любим, содержат высокую концентрацию дубильной кислоты, а это еще один фактор, повышающий кислотность желудка.
5. Сладости
Любые, будь то конфеты, шоколад, варенье, желе и другие вызывают резкий вспреск инсулина в крови. Конечно, вы почувствуете сытость и прилив энергии, но это быстро пройдет, а вы станете еще более голодными, чем раньше, и будете «мести» всё подряд, а это прямой путь к лишним килограммам.