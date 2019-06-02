Вс, 2.06.2019
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Смотрите, что происходит на таллиннском Певческом поле в ожидании Bon Jovi
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Легендарная американская группа в воскресенье, 2 июня, выступает в Таллинне. 

Легендарная американская группа в воскресенье, 2 июня, выступает в Таллинне. 

В воскресенье, 2 июня, на Певческом поле в Таллинне выступает одна из самых известных рок-групп в мире – Bon Jovi. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт американского коллектива проходит в рамках турне «This House Is Not For Sale Tour».

Несмотря на прохладную погоду, публика находится в прекрасном настроении. Люди пришли на концерт намного раньше заявленного времени выхода артистов на сцену.

Смотрите, что сейчас происходит на Певческом поле, в нашей галерее!

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