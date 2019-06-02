Невеста или жена? Владимир Кузьмин вышел в свет со своей новой возлюбленной

Народный артист России Владимир Кузьмин вышел в свет со своей новой возлюбленной 27-летней спортсменкой Светланой Карпухиной. Избранница музыканта появилась на концерте в Кремлевском дворце, организованном в честь 64-летия вокалиста.

Поклонники музыканта были удивлены тому, как он смог влюбиться в такую юную девушку, да еще и потратить на нее целое состояние. По слухам, артист сделал возлюбленной много дорогостоящих подарков, среди которых роскошная яхта.

Разглядывая фото с Кремлевского концерта, внимательные подписчики заметили на безымянном пальце Карпухиной массивное кольцо, которое рассеяло все сомнения насчет тайной свадьбы Кузьмина. Фанаты убеждены: на Светлане он все-таки женился.

Владимир Кузьмин и его спутница ФОТО: Instagram

«У Владимира Кузьмина губа не дура! Каждая женщина красивее и моложе предыдущей», — заметил один из пользователей.