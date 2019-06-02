Джордж Клуни разыгрывает двойное свидание с ним и его женой на озере Комо

В 2016 году звёздная чета основала фонд The Clooney Foundation for Justice, который борется с нарушением прав человека во всём мире. Сейчас Джордж и Амаль предлагают всем желающим сделать пожертвование в фонд и получить шанс провести с ними двойное свидание, сообщает Independent.

29 мая знаменитый актёр записал видеообращение на "Ютубе", где рассказал об этой невероятной возможности. Он шутливо назвал свою жену Амаль главным призом, а себя всего лишь её мужем, познакомиться с которым вовсе не так интересно. Чета Клуни приглашает победителя выпить с ними бокал просекко на их роскошной вилле и сделать фото на память.

Шанс отправиться в Италию на берег озера Комо и пообщаться с известным актёром и не менее известным адвокатом по правам человека есть у каждого, кто достиг возраста шестнадцати лет. Правда, если вам нет восемнадцати, придётся обязательно взять с собой одного из родителей. Ну а совершеннолетние победители могут разделить эту поездку со второй половинкой, устроив двойное свидание.