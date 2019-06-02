Восемь лет некислых новостей! Портал Limon сегодня отмечает день рождения
Тысячи ярких новостей, сотни потрясений и незабываемых розыгрышей, десятки прекрасных сотрудников и бесконечное количество читателей в Эстонии и по всему миру. С нами те, кому дорога наша страна и культура, с нами те, кто любит быть в самом центре светской жизни.
Мы уже восемь лет без праздников и выходных трудимся для вас, дорогие читатели. Спасибо всем вам, что эти годы следите за происходящим в Эстонии и в мире именно на нашем портале.
Начиналось всё восемь лет назад с таких слов:
«Прием, дорогие наши читатели! На связи планета Limon.ee. Ее окружает большое количество звезд, в ее атмосфере оставляют следы кометы-слухи, а почва богата развлечениями.
Приглашаем вас заселить эту более чем пригодную для жизни планету и вместе с командой исследователей Limon.ee продолжить открывать все новые и новые места в мире музыки, кино, вечеринок, игр и прочих природных явлений, делающих жизнь интереснее и веселее.
Небесное тело Limon.ee было открыто совместной экспедицией планет DzD и Postimees. И совсем не случайно. Ведь количество новостей, сочащихся желтой свежестью, в последнее время возросло, ваш интерес к ним увеличился, а места на планетах-участницах экспедиции стало не хватать. Риск первооткрывателей был оправдан: все условия на Limon.ee идеально подходили для того, чтобы размещать здесь новости, фотогалереи, видеоролики и другие материалы.
Увлекательного путешествия! Поехали!»
Продолжаем покорять мир, продолжаем делать некислые новости.
Спасибо всем вам, дорогие читатели!