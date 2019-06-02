Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии

Сирень, каштаны, тополь – все это цветет, пахнет ... и вызывает аллергию. Симптомы проявляются в один и тот же период в течение нескольких лет. Это может быть постоянное чиханье, сильный насморк, слезотечение, сыпь на коже и зуд. И при этом – нормальная температура тела.

Симптомы аллергии:

Чихание;

Насморк;

Сыпь на коже;

Зуд;

Покраснение глаз и слезотечение;

Нормальная температура;

Эти симптомы можно легко спутать с простудой. К тому же, на фоне аллергии обостряются другие хронические болезни. Поэтому в случае ухудшения самочувствия не следует медлить, лучше немедленно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах.