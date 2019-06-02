Вс, 2.06.2019
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Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии

Аллергический насморк. Фото иллюстративное.

ФОТО: Edward Bartel / PantherMedia / Edward Bartel

Ежегодно тысячи жителей Эстонии страдают от сезонной аллергии, вызванной цветением разнообразных растений. Можно ли от нее защититься или, по крайней мере, уменьшить влияние на организм? 

Сирень, каштаны, тополь – все это цветет, пахнет ... и вызывает аллергию. Симптомы проявляются в один и тот же период в течение нескольких лет. Это может быть постоянное чиханье, сильный насморк, слезотечение, сыпь на коже и зуд. И при этом – нормальная температура тела.

Симптомы аллергии:

  • Чихание;
  • Насморк;
  • Сыпь на коже;
  • Зуд;
  • Покраснение глаз и слезотечение;
  • Нормальная температура;

Эти симптомы можно легко спутать с простудой. К тому же, на фоне аллергии обостряются другие хронические болезни. Поэтому в случае ухудшения самочувствия не следует медлить, лучше немедленно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах.

Залогом здорового микроклимата в помещении являются: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли.

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