Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии

Ежегодно тысячи жителей Эстонии страдают от сезонной аллергии, вызванной цветением разнообразных растений. Можно ли от нее защититься или, по крайней мере, уменьшить влияние на организм?
Сирень, каштаны, тополь – все это цветет, пахнет ... и вызывает аллергию. Симптомы проявляются в один и тот же период в течение нескольких лет. Это может быть постоянное чиханье, сильный насморк, слезотечение, сыпь на коже и зуд. И при этом – нормальная температура тела.
Симптомы аллергии:
- Чихание;
- Насморк;
- Сыпь на коже;
- Зуд;
- Покраснение глаз и слезотечение;
- Нормальная температура;
Эти симптомы можно легко спутать с простудой. К тому же, на фоне аллергии обостряются другие хронические болезни. Поэтому в случае ухудшения самочувствия не следует медлить, лучше немедленно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах.
Залогом здорового микроклимата в помещении являются: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли.