Не выпросишь и прошлогоднего снега: четыре самых скупых мужчины по знаку зодиака

Козерог

Очень экономный знак. Это относится не только к окружающим, но и к нему самому. Он постоянно ищет выгоду в покупках и не потратит лишнего евро. Подарки делает крайне редко. Именно от Козерога ты можешь получить на 8 Марта в подарок сковородку или пылесос, утверждает журнал Лиза.

Экономность и скупость у них в крови. Однако это не значит, что им везет в финансовых вопросах. Представители знака отлично копят деньги. Только вот в партнерских отношениях с ними будет ой как нелегко.

Дева

Они не любят разбрасываться деньгами. Все, что сэкономили, успешно пустят в дело. В целом представители знака — одиночки по жизни, поэтому и подарки дарят редко. Все заработанное тратят на себя, потому что деньги сами не текут им в руки, а достаются тяжким трудом. В быту Девы неприхотливы, а ценности для них — не в вещах, а скорее, чем-то духовном.

Телец

Любят, когда деньги тратят на них, а не наоборот. Себя они любят больше всех. Представители знака готовы экономить на всех близких, лишь бы им самим жилось комфортно. Просто Тельцы уверены, что в семье именно они достойны самого лучшего.

Скорпион