Свершилось! Легендарные Bon Jovi собрали аншлаг на таллиннском Певческом поле

В воскресенье, 2 июня, на Певческом поле в Таллинне выступает одна из самых известных рок-групп в мире – Bon Jovi. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт американского коллектива проходит в рамках турне «This House Is Not For Sale Tour».

Несмотря на прохладную погоду, публика находится в прекрасном настроении. Люди пришли на концерт намного раньше заявленного времени выхода артистов на сцену.