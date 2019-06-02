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  • На соблазнительных контрастах: 30-летняя модель похвасталась фигурой в мини-платье

На соблазнительных контрастах: 30-летняя модель похвасталась фигурой в мини-платье

Elsa Hosk

ФОТО: Norbert Scanella / imago images / PanoramiC

«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск любит экстравагантные яркие образы, благодаря которым проявляет свой индивидуальный стиль и подчеркивает достоинства своей фигуры. Одним из таких является последний образ 30-летней модели.

Эльза Хоск традиционно, несколько раз в неделю, пополняет свою Instagram-страницу привлекательными фотографиями. Да, последняя серия снимков в ярком мини-платье не смогла не покорить сердца ее поклонников.

Желтое платье минимальной длины и с обнаженными плечами подчеркнуло шоколадный загар 30-летней шведки. Благодаря своей профессии она умело подобрала позу и ракурс, которыми также показала свои длинные ноги и стройную талию. Что интересно, несмотря на летний фасон платья, Эльза Хоск дополнила образ белыми сапогами-казаками и бежевым пиджаком-oversize с яркими пуговицами.

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